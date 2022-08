сегодня



Новое видео AVANTASIA



"Misplaced Among The Angels" (feat. Floor Jansen), новое видео AVANTASIA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "A Paranormal Evening With The Moonflower Society", который будет выпущен 21 октября на Nuclear Blast.







