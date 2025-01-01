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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 112
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 62
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 56
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Avantasia

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23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

9 авг 2022 : 		 Новое видео AVANTASIA

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29 июн 2022 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет осенью

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9 мар 2022 : 		 Лидер AVANTASIA — о новом материале
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Вокалист EDGUY на новом альбоме AVANTASIA



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Лидер проекта AVANTASIA продолжает раскрывать имена гостей на новом альбоме Here Be Dragons:

«"Unleash The Kraken" имеет в своей структуре одни из самых тяжелых и технически сложных металлических гитар, которые когда-либо были у нас в Avantasia. Старой школы, а не современности! Sascha Paeth, должно быть, и есть то восьмирукое существо, которое я вызываю в этой песне. Это очень быстрая композиция, а еще в ней самый высокий и экстремальный вокал, который я когда-либо придумывал за всю свою карьеру. Но, несмотря на агрессивные и злые элементы, она очень мелодична и благозвучна.

"Unleash The Kraken" — одна из двух песен на альбоме, которые я пою сам, и, возможно, именно этот факт, а также безудержный риффинг и импульсивный, совершенно беспощадный подход к делу, сделали эту песню чем-то, что напоминает мне о более быстрых вещах с таких альбомов, как "Hellfire Club", только на порядок более дикую. И опять же, то, что вытворяет Sascha на гитаре — это что-то из ряда вон выходящее, прямо как скрещивание Jeff Waters'a, Paul Gilbert'a и разъяренного мамонта! В артбуке к альбому вы можете прочитать гораздо больше о предыстории этих песен».

Альбом будет доступен в следующих вариантах с 28 февраля:

- 3CD-Artbook – large format, hardcover book incl. 96 pages, over 160 pictures and extensive stories and liner notes
- 3LP Vinyl Box incl 72 Pages 12" Booklet – strictly limited to 500 copies
- 1LP Glow in the Dark Vinyl incl 12'' Booklet – strictly limited to 300 copies – Napalm Records Mailorder exclusive
- 1LP Yellow/Orange Marbled Vinyl incl 12'' Booklet – strictly limited to 300 copies – Napalm Records Mailorder exclusive
- 1LP Blue/White Splattered Vinyl incl 12" Booklet + Poster + Slipmat – strictly limited to 500 copies – Napalm Records Mailorder exclusive ROW
- 1LP Orange incl 12'' Booklet
- 1LP Black incl 12'' Booklet
- Tape – strictly limited to 100 copies – Napalm Records Mailorder exclusive
- 2CD Mediabook
- 1CD Digipak
- Digital Album

01. Creepshow
02. Here Be Dragons
03. The Moorland At Twilight
04. The Witch
05. Phantasmagoria
06. Bring On The Night
07. Unleash The Kraken
08. Avalon
09. Against The Wind
10. Everybody's Here Until The End

AVANTASIAвЂ™s TOBIAS SAMMET On New Track вЂњUnleash The KrakenвЂќ вЂ“ вЂњOld School, Not Modern!вЂќ




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