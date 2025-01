сегодня



Вокалист EDGUY на новом альбоме AVANTASIA



Лидер проекта AVANTASIA продолжает раскрывать имена гостей на новом альбоме Here Be Dragons:



«"Unleash The Kraken" имеет в своей структуре одни из самых тяжелых и технически сложных металлических гитар, которые когда-либо были у нас в Avantasia. Старой школы, а не современности! Sascha Paeth, должно быть, и есть то восьмирукое существо, которое я вызываю в этой песне. Это очень быстрая композиция, а еще в ней самый высокий и экстремальный вокал, который я когда-либо придумывал за всю свою карьеру. Но, несмотря на агрессивные и злые элементы, она очень мелодична и благозвучна.



"Unleash The Kraken" — одна из двух песен на альбоме, которые я пою сам, и, возможно, именно этот факт, а также безудержный риффинг и импульсивный, совершенно беспощадный подход к делу, сделали эту песню чем-то, что напоминает мне о более быстрых вещах с таких альбомов, как "Hellfire Club", только на порядок более дикую. И опять же, то, что вытворяет Sascha на гитаре — это что-то из ряда вон выходящее, прямо как скрещивание Jeff Waters'a, Paul Gilbert'a и разъяренного мамонта! В артбуке к альбому вы можете прочитать гораздо больше о предыстории этих песен».



Альбом будет доступен в следующих вариантах с 28 февраля:



- 3CD-Artbook – large format, hardcover book incl. 96 pages, over 160 pictures and extensive stories and liner notes

- 3LP Vinyl Box incl 72 Pages 12" Booklet – strictly limited to 500 copies

- 1LP Glow in the Dark Vinyl incl 12'' Booklet – strictly limited to 300 copies – Napalm Records Mailorder exclusive

- 1LP Yellow/Orange Marbled Vinyl incl 12'' Booklet – strictly limited to 300 copies – Napalm Records Mailorder exclusive

- 1LP Blue/White Splattered Vinyl incl 12" Booklet + Poster + Slipmat – strictly limited to 500 copies – Napalm Records Mailorder exclusive ROW

- 1LP Orange incl 12'' Booklet

- 1LP Black incl 12'' Booklet

- Tape – strictly limited to 100 copies – Napalm Records Mailorder exclusive

- 2CD Mediabook

- 1CD Digipak

- Digital Album



01. Creepshow

02. Here Be Dragons

03. The Moorland At Twilight

04. The Witch

05. Phantasmagoria

06. Bring On The Night

07. Unleash The Kraken

08. Avalon

09. Against The Wind

10. Everybody's Here Until The End







