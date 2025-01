сегодня



Вокалист MAGNUM на новом альбоме AVANTASIA



Лидер проекта AVANTASIA продолжает раскрывать имена гостей на новом альбоме Here Be Dragons:



«‘Bring On The night’ была написана вечером 6 июля 2024 года в течение нескольких часов как искренняя дань уважения Magnum и покойному Тони Кларкину. Более подробно я рассказываю о предыстории в Артбуке нового альбома, но вкратце: песня пришла ко мне в течение нескольких минут почти на духовном уровне, и я просто обязан был запечатлеть ее и превратить в мелодию Avantasia.



Я хотел сделать это по совести и использовал звуки и клавишные, звучавшие на классических пластинках Magnum 80-х годов, и, конечно, в мире был только один певец, который мог бы спеть эту песню вместе со мной, бесспорным королем магии, волшебником, рассказчиком на ночь: мой дорогой друг и партнер вот уже 25 лет, лучший в Бирмингеме: мистер Bob Catley. Это прекрасная песня, гимновая, меланхоличная, немного в духе 80-х... или лучше сказать: вне времени. Подобный подход и магия, которую вы чувствуете, когда музыкальное произведение дается вам из ниоткуда и все складывается вместе, - вот те священные моменты в музыке, которые движут мной.



У Bob'а были слезы на глазах, когда он пел эту песню, а я пытался спрятать свои за очками, когда сидел рядом с ним. Это просто так красиво. Bob, я люблю тебя за то, что ты изменил мой мир и был тем другом и вдохновителем, которым ты являешься. Я не могу дождаться марта, чтобы снова отправиться с тобой в турне!»



Альбом будет доступен в следующих вариантах с 28 февраля:



- 3CD-Artbook – large format, hardcover book incl. 96 pages, over 160 pictures and extensive stories and liner notes

- 3LP Vinyl Box incl 72 Pages 12" Booklet – strictly limited to 500 copies

- 1LP Glow in the Dark Vinyl incl 12'' Booklet – strictly limited to 300 copies – Napalm Records Mailorder exclusive

- 1LP Yellow/Orange Marbled Vinyl incl 12'' Booklet – strictly limited to 300 copies – Napalm Records Mailorder exclusive

- 1LP Blue/White Splattered Vinyl incl 12" Booklet + Poster + Slipmat – strictly limited to 500 copies – Napalm Records Mailorder exclusive ROW

- 1LP Orange incl 12'' Booklet

- 1LP Black incl 12'' Booklet

- Tape – strictly limited to 100 copies – Napalm Records Mailorder exclusive

- 2CD Mediabook

- 1CD Digipak

- Digital Album



01. Creepshow

02. Here Be Dragons

03. The Moorland At Twilight

04. The Witch

05. Phantasmagoria

06. Bring On The Night

07. Unleash The Kraken

08. Avalon

09. Against The Wind

10. Everybody's Here Until The End







+0 -0



просмотров: 47