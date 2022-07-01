30 июн 2022



TOBIAS SAMMET: «AVANTASIA никакого manowar не подсиживала»



TOBIAS SAMMET ответил на нападки со стороны группы manowar в том, что за их спиной AVANTASIA попала на Barcelona Rock 2022:



«Мы очень хотим сыграть еще один концерт в Испании, для наших поклонников, для промоутера, для нас и для вас. Однако, при всем уважении, я должен прояснить одну вещь: manowar сказали, что сделка была заключена за их спиной, и я считаю, что это вводит в заблуждение и ставит нас в неловкое положение.



Я понятия не имею о том, какие разногласия возникли между manowar и промоутерами, но мы не из тех групп, которые пробираются в дом и отбирают что-то у кого-то. Когда к нам обратились буквально несколько дней назад, первое, что мы сделали, это попытались получить представление о ситуации, и разногласия не были секретом, их обнародовали manowar и BRF. На странице manowar это звучало следующим образом: 'У фестиваля есть проблемы, которые, как мы надеемся, не должны стать достоянием общественности'. У меня возникло такое ощущение: Это похоже на давление, и, вспоминая подобные ситуации в прошлом, у меня возникло ощущение: Ай! Группа за гранью...



И я подумал, что если мы не сделаем этого, то это сделает Sabaton, или Nightwish придется играть 4 часа...



Я желаю всем всего наилучшего. Но наша работа заключалась в том, что мы организовали шоу в течение нескольких дней, и я понимаю, насколько это может быть печально для поклонников manowar. Но мы не организовывали ничего ни за чьей спиной. О хлопотах писали в прессе, все было на слуху, и, имея некоторый опыт того, как все это происходило в прошлом, вы могли это понять: Есть свободный слот, экстренный случай.



Это не было срежиссировано или запланировано, мы сказали: Сколько времени у нас есть на принятие решения? 12 часов? Хорошо! Мы искали замену басисту, который может выучить 2-часовой сет за 3 дня, людей из команды, водителей грузовиков, рейсы, тур-менеджера, Eric (Martin / вокал) отложил сольное шоу, потому что мы умираем от желания играть. Это нелегко устроить, но все это произошло меньше чем за день. Возможно, мы просто спятили, приняв этот вызов, но времена сейчас такие.



Никому не в обиду; мы любим Испанию и желаем всем, включая Barcelona Rock Fest, manowar и поклонникам этой группы, только самого лучшего».







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