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*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 30
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 18
*Видео с выступления FEAR FACTORY 16
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
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Avantasia

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Лидер AVANTASIA готовит переиздание "The Scarecrow"



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Tobias Sammet опубликовал следующее сообщение:

«В клубе Tobi всегда светит солнце! Работаю над масштабным переизданием "The Scarecrow", только что исполнил новую версию "Twisted Mind", очень весело, отличная вещь! Ваше здоровье из Мистерихаузена и всем удачной недели!»

AVANTASIA вЂ“ TOBIAS SAMMET Working On вЂњMassiveвЂќ Reissue Of The Scarecrow




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