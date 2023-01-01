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Лидер AVANTASIA готовит переиздание "The Scarecrow"



Tobias Sammet опубликовал следующее сообщение:



«В клубе Tobi всегда светит солнце! Работаю над масштабным переизданием "The Scarecrow", только что исполнил новую версию "Twisted Mind", очень весело, отличная вещь! Ваше здоровье из Мистерихаузена и всем удачной недели!»







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