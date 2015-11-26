26 апр 2021



AVANTASIA планируют сингл на осень



Лидер AVANTASIA Tobias Sammet сообщил о том, что медленно, но верно новая пластинка проекта обретает форму. И первый сингл будет выпущен уже осенью.

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