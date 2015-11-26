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Avantasia

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25 апр 2016 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

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Видео с текстом от AVANTASIA



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Nuclear Blast опубликовали официальное видео с текстом на композицию "The Raven Child", которая будет включена в новый альбом AVANTASIA, "Moonglow", выход которого перенесен с первого на пятнадцатое февраля.

«Я действительно не могу дождаться, когда выйдет 'Moonglow'. Первая реакция прессы и друзей — это самые восторженные комментарии, которые я когда-либо получал за всю свою 27-летнюю карьеру. Никакой херни, все правда. Мы с Sascha просто потрясены!

Чтобы избежать скуки, в разгар промоушена и подготовки к туру, я вникал в каждую деталь обложек, буклетов и упаковки альбома, чтобы убедиться, что альбом перенесет слушателя в другой мир. Я хотел, чтобы 'Moonglow' был общим опытом для таких эскапистов, как я.

Мое любимое издание — гигантский супер-пупер лимитированный артбук с бонус-треком и бонус-CD. Массивная книга с фотографиями, интервью, примечаниями и иллюстрациями викторианского художника Grimshaw, который мены очень вдохновил своими работами. Это издание книги — все, что нужно, чтобы пригласить слушателя в мир Moonglow и в процесс его производства. Существует также версия поменьше — это диджибук с бонус-треком, маленький, но также красивый. И, конечно же, есть виниловые издания, которые можно обнять, почувствовать, посмотреть, понюхать и приласкать.

Я чрезвычайно горжусь всеми этими маленькими сокровищами и не могу дождаться момента, когда они будут доступны!»

Трек-лист:

01. Ghost In The Moon

02. Book Of Shallows

03. Moonglow

04. The Raven Child

05. Starlight

06. Invincible

07. Alchemy

08. The Piper At The Gates Of Dawn

09. Lavender

10. Requiem For A Dream

11. Maniac

12. Heart (bonus track)




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

Flashback


14 дек 2018, 18:49		Вроде, это уже слышал у них и Эдгая, но всё равно хорошо.

streame


14 дек 2018, 18:51		Как по мне, Тобиас перемудрил сам себя с эпичностью и пафосностью. Часть песни очень хороша, но часть мелодий вообще никак не вяжется, например 2:30-3:00, которая скатывается в непонятный речетатив под конец после классного начала. В общем не знаю что думать. Ожидал большего.

UX2


14 дек 2018, 19:33		реально это нудотство кому-то нравится?...

SS-ULTRA


14 дек 2018, 19:47		Как уже отмечал, авантазия давно выпускает похожие друг на друга альбомы. Реально, кусок из одной песни, кусок из другой. Послушал, качественно, но сразу забыл. Раньше запоминалось, но начиная с альбомов 2010 идёт одно и тоже.
Ну и голос Замета ужасен. Но так всегда было.

Orgik


14 дек 2018, 19:51		Это же Кюрш поёт? С ним любая песня будет 10/10. А Тобиас на фотке весьма пидарковат.
-> "часть мелодий ... которая скатывается в непонятный речИтатив" -> напомнило описание Богемской Рапсодии, хе-хе.

Exceptional


14 дек 2018, 21:21		>>>Это же Кюрш поёт? С ним любая песня будет 10/10
Нихера. Последний альбом BG максимум на 2 из 10.

StygianSaviour


14 дек 2018, 21:59		Exceptional, ой, иди Мановар свой слушай. Хоть я и согласен.

father


14 дек 2018, 22:11		Дослушал до середины, понравилось, но считаю, что альбом Авантазии надо слушать целиком, поэтому так и сделаю.


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