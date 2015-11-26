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Лидер AVANTASIA — о новом альбоме



Tobias Sammet опубликовал небольшое сообщение:



«Поражён тем, что я сейчас слушаю. Слушаю потрясающее выступление приглашенного певца для нового альбома AVANTASIA. Сейчас много работы и много ночных смен. Но оно того стоит! Кстати, огромное спасибо Маркусу Бертраму, чья компания построила для меня лучшую студию, какую только можно придумать. Ребята из Abbey Road позавидовали бы моему волшебному уютному убежищу! 🤘 Идеально подходит для AVANTASIA!»







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