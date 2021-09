сегодня



Лидер AVANTASIA рад, что Kiske в HELLOWEEN



Tobias Sammet поделился своим мнением относительно возвращения в HELLOWEEN бывшего вокалиста группы, Michael'a Kiske:



«Металл всегда должен быть серьёзным! У Michi Kiske на сцене отличный образ, вы обязательно должны его полюбить. На сцене никогда не бывает скучно. А когда я подавлен, он меня подбадривает!



Как фанат я очень рад, что он вернулся в Helloween. Там его настоящее место, и без "Eagle Fly Free" и его исполнения не было бы ни одной из подобных нам групп. Ни "Reach Out For The Light", ни "Babylon", ни "Ghostlights"!



Эти пять Гамбургеров изобрели нечто такое, на чём мы все построили наш материал!»

В В





+0 -0



( 1 ) просмотров: 215