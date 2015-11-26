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Новая AVANTASIA готова



Лидер проекта AVANTASIA опубликовал следующее сообщение:



«За месяцы студийной изоляции синеволосый студийный Лотар подтолкнул меня к экстремальным выступлениям. На этом альбоме будет одиннадцать треков, мои бесчисленные гости устроили потрясающие представления, но также Лотар сильно стимулировал МЕНЯ САМОГО. Он мой тренер по боксу: "Давай, кричи на меня, кричи на меня!!! Поднимайся выше! Больше Power Metal, ТЫ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ ЭТО! ДАЙ МНЕ ЭТО, МАЛЕНЬКИЙ СЛАБАК, КРИЧИ СИЛЬНЕЕ!!!!".



Мы как раз сейчас готовим лимитированное издание, это будет прекрасная коробка! Я так рад, что у меня было так много времени, чтобы все подготовить. Никакого стресса, никакого выгорания, это почти снова похоже на хобби. 🤘😜🤘



Это мой самый личный альбом со времен Metal Opera, никогда раньше я так не заботился о каждой мелочи, как для этого альбома, лирически я думаю, что он более личный, чем все, что я когда-либо делал, и все же это фантазия. Я не хочу хвастаться, я просто чертовски горд и хочу поделиться своим энтузиазмом!!! Не могу дождаться, чтобы услышать ваше мнение».





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