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Avantasia

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14 окт 2021 : 		 Лидер AVANTASIA — о новом альбоме

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19 май 2021 : 		 Лидер AVANTASIA почтил память Дио

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19 авг 2020 : 		 Лидер AVANTASIA — о новой пластинке

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19 май 2019 : 		 Лидер AVANTASIA: «Пенсия? Нет, не слышал!»

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18 мар 2019 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

3 мар 2019 : 		 Новый альбом AVANTASIA попал в мировые музыкальные чарты

16 фев 2019 : 		 Видео AVANTASIA с участием CANDICE NIGHT

13 фев 2019 : 		 Подробности о новом альбоме AVANTASIA

26 янв 2019 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

8 янв 2019 : 		 Новости от AVANTASIA

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7 дек 2018 : 		 Трейлер нового альбома AVANTASIA

6 дек 2018 : 		 GEOFF TATE о туре с AVANTASIA в 2019 году

15 окт 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVANTASIA

5 окт 2018 : 		 Участники KREATOR, HELLOWEEN, MAGNUM на новом альбоме AVANTASIA

28 май 2018 : 		 Гитарист AVANTASIA выпустил новый альбом

6 май 2018 : 		 GEOFF TATE на новом альбоме AVANTASIA

3 май 2018 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет зимой

25 апр 2018 : 		 Новое видео гитариста AVANTASIA
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Новая AVANTASIA готова



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Лидер проекта AVANTASIA опубликовал следующее сообщение:

«За месяцы студийной изоляции синеволосый студийный Лотар подтолкнул меня к экстремальным выступлениям. На этом альбоме будет одиннадцать треков, мои бесчисленные гости устроили потрясающие представления, но также Лотар сильно стимулировал МЕНЯ САМОГО. Он мой тренер по боксу: "Давай, кричи на меня, кричи на меня!!! Поднимайся выше! Больше Power Metal, ТЫ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ ЭТО! ДАЙ МНЕ ЭТО, МАЛЕНЬКИЙ СЛАБАК, КРИЧИ СИЛЬНЕЕ!!!!".

Мы как раз сейчас готовим лимитированное издание, это будет прекрасная коробка! Я так рад, что у меня было так много времени, чтобы все подготовить. Никакого стресса, никакого выгорания, это почти снова похоже на хобби. 🤘😜🤘

Это мой самый личный альбом со времен Metal Opera, никогда раньше я так не заботился о каждой мелочи, как для этого альбома, лирически я думаю, что он более личный, чем все, что я когда-либо делал, и все же это фантазия. Я не хочу хвастаться, я просто чертовски горд и хочу поделиться своим энтузиазмом!!! Не могу дождаться, чтобы услышать ваше мнение».



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