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Avantasia

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GEOFF TATE на новом альбоме AVANTASIA



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Лидер GEOFF TATE Tobias Sammet опубликовал следующее сообщение:

«Here Be Dragons» — самая длинная песня на альбоме, в ней представлен отличный дуэт с моим хорошим другом и одним из моих вокальных кумиров со времен его ранней карьеры в Queensrÿche, мистером Geoff Tate, который превзошел самого себя в этой композиции. Это грувовая среднетемповая песня с чарующими мелодиями, оркестровыми элементами, масштабными клавишными пассажами и мощным гитарным риффингом, определяющим основные части песни. Несмотря на то, что в ней можно услышать элементы классических Dio, Queensrÿche и даже Marillion, это типичная песня Avantasia и при этом очень необычная. В ней есть два разных припева и очень эмоциональная и насыщенная середина. Песня не должна была быть такой длинной, но в ней нет ни одной ноты, которую я бы изменил или убрал, если бы слушал конечный результат сейчас».

Альбом будет доступен в следующих вариантах с 28 февраля:

- 3CD-Artbook – large format, hardcover book incl. 96 pages, over 160 pictures and extensive stories and liner notes
- 3LP Vinyl Box incl 72 Pages 12" Booklet – strictly limited to 500 copies
- 1LP Glow in the Dark Vinyl incl 12'' Booklet – strictly limited to 300 copies – Napalm Records Mailorder exclusive
- 1LP Yellow/Orange Marbled Vinyl incl 12'' Booklet – strictly limited to 300 copies – Napalm Records Mailorder exclusive
- 1LP Blue/White Splattered Vinyl incl 12" Booklet + Poster + Slipmat – strictly limited to 500 copies – Napalm Records Mailorder exclusive ROW
- 1LP Orange incl 12'' Booklet
- 1LP Black incl 12'' Booklet
- Tape – strictly limited to 100 copies – Napalm Records Mailorder exclusive
- 2CD Mediabook
- 1CD Digipak
- Digital Album

01. Creepshow
02. Here Be Dragons
03. The Moorland At Twilight
04. The Witch
05. Phantasmagoria
06. Bring On The Night
07. Unleash The Kraken
08. Avalon
09. Against The Wind
10. Everybody's Here Until The End

AVANTASIA - Here Be Dragons Title Track Features GEOFF TATE, вЂњIs The Longest Song On The Album,вЂќ Says TOBIAS SAMMET




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19 дек 2024
Gustaff
"Лидер GEOFF TATE Tobias Sammet". Кто есть кто?

просмотров: 140

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