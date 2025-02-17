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Профессиональное видео с выступления AVANTASIA



Профессиональное видео с выступления AVANTASIA, состоявшегося в рамках Wacken Open Air 2024, доступно для просмотра ниже. http://www.avantasia.net







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