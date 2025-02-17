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*У KING DIAMOND есть целых десять песен 59
*EKTOMORF выступят в России в мае 38
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Avantasia

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Профессиональное видео с выступления AVANTASIA



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Профессиональное видео с выступления AVANTASIA, состоявшегося в рамках Wacken Open Air 2024, доступно для просмотра ниже.




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17 фев 2025
olly71
какое яркое и зажигательное концертное видео у Бон джови из новости рядом и какое унылое и вымученое здесь.
17 фев 2025
F
Flashback
olly71, зато тут хоть петь пытаются.

просмотров: 204

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