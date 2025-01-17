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*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 56
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Avantasia

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23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

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29 июн 2022 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет осенью

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19 май 2022 : 		 Новая песня AVANTASIA

28 мар 2022 : 		 AVANTASIA планируют первый сингл
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|||| 17 янв 2025

Новая песня AVANTASIA



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"Against The Wind", новая песня группы AVANTASIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Here Be Dragons", выход которого запланирован на 28 февраля:

- 3CD-Artbook – large format, hardcover book incl. 96 pages, over 160 pictures and extensive stories and liner notes
- 3LP Vinyl Box incl 72 Pages 12" Booklet – strictly limited to 500 copies
- 1LP Glow in the Dark Vinyl incl 12'' Booklet – strictly limited to 300 copies – Napalm Records Mailorder exclusive
- 1LP Yellow/Orange Marbled Vinyl incl 12'' Booklet – strictly limited to 300 copies – Napalm Records Mailorder exclusive
- 1LP Blue/White Splattered Vinyl incl 12" Booklet + Poster + Slipmat – strictly limited to 500 copies – Napalm Records Mailorder exclusive ROW
- 1LP Orange incl 12'' Booklet
- 1LP Black incl 12'' Booklet
- Tape – strictly limited to 100 copies – Napalm Records Mailorder exclusive
- 2CD Mediabook
- 1CD Digipak
- Digital Album

01. Creepshow
02. Here Be Dragons
03. The Moorland At Twilight
04. The Witch
05. Phantasmagoria
06. Bring On The Night
07. Unleash The Kraken
08. Avalon
09. Against The Wind
10. Everybody's Here Until The End




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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17 янв 2025
U
Unclechina
Это его путь, хули тут ещё скажешь)

просмотров: 219

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