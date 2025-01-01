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Avantasia

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Лидер AVANTASIA: «На сцене опаснее, чем на футбольном поле!»



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TOBIAS SAMMET в недавнем интервью вспомнил о том, как неудачно для EDGUY закончилось первое выступление в качестве хэдлайнера на фестивале Bang Your Head!!! в 2012 году:

«Если ты занимаешься спортом, а ты гастролирующий музыкант, то должен быть осторожен, если ты в дороге и занимаешься чем-то, даже если это развлечение, потому что если ты травмируешь себя, то это повлияет на то, что происходит на сцене. Я упал со сцены, сломал нос и ребро. К сожалению, это случилось во время третьей песни, а мы были заявлены как хедлайнеры. Собственно говоря, это был первый раз, когда мы выступали в качестве хедлайнеров. Заранее, конечно, нашлись скептики и ненавистники, которые говорили: «EDGUY — не настоящий хедлайнер. У них нет хитов, у них нет наследия, у них нет родословной. Зачем выпускать такую молодую группу на сцену в качестве хедлайнера?»

Я был на сцене и упал. Так что на сцене может быть довольно жестко и опасно, а затем ты падаешь со сцены и понимаешь, что повсюду кровь. Ты даже слышишь звук, когда твой нос трескается, кость в носу трескается, и я до сих пор помню этот звук. От падения на землю меня удержал стальной барьер, который стоял прямо перед сценой, чтобы сдерживать людей. Повсюду была кровь... Мы закончили шоу, и меня отвезли в больницу. Тогда я понял, что быть в гастролирующей группе, находиться на сцене, бегать по ней и делать все эти странные движения — это, наверное, так же опасно, как и на футбольном поле».




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