Новый альбом TESLA выйдет весной



Восьмого марта на UMC состоится релиз нового альбома канадских рокеров TESLA, продюсером и соавтором которого был гитарист DEF LEPPARD Phil Collen. Альбом будет доступен на CD, черном виниле, в цифровом виде и лимитированном прозрачно-голубом виниловом диске.



Трек-лист:



01. You Won't Take Me Alive

02. Taste Like

03. We Can Rule The World

04. Shock

05. Love Is A Fire

06. California Summer Song

07. Forever Loving You

08. The Mission

09. Tied To The Tracks

10. Afterlife

11. I Want Everything

12. Comfort Zone



















