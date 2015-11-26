Новый альбом TESLA выйдет весной

Восьмого марта на UMC состоится релиз нового альбома канадских рокеров TESLA, продюсером и соавтором которого был гитарист DEF LEPPARD Phil Collen. Альбом будет доступен на CD, черном виниле, в цифровом виде и лимитированном прозрачно-голубом виниловом диске.
Трек-лист:
01. You Won't Take Me Alive
02. Taste Like
03. We Can Rule The World
04. Shock
05. Love Is A Fire
06. California Summer Song
07. Forever Loving You
08. The Mission
09. Tied To The Tracks
10. Afterlife
11. I Want Everything
12. Comfort Zone
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