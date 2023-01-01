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Гитарист TESLA об уходе на песнию



Frank Hannon будучи в гостях в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, не собираются ли его коллеги на пенсию:



«Ну, я в разговорах с Brian'ом мелькали цифры в районе пяти лет. Кто знает? Пока JK может петь песни, мы будем продолжать это делать. И пока мы сможем подобрать варианты исполнения этих песен, чтобы помочь ему их спеть, мы будем продолжать это делать.



Я приравниваю то, что мы делаем, к серфингу. Ты катаешься на волне, а потом оказываешься на пляже. Затем ты должен выплыть и поймать другую волну. Сейчас мы на очень хорошей волне, и мы собираемся продолжать кататься на ней до тех пор, пока можем. Я не вижу никаких сроков... Но опять же, все зависит от вокалиста».







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