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*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 23
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 21
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Tesla

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Гитарист TESLA об уходе на песнию



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Frank Hannon будучи в гостях в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, не собираются ли его коллеги на пенсию:

«Ну, я в разговорах с Brian'ом мелькали цифры в районе пяти лет. Кто знает? Пока JK может петь песни, мы будем продолжать это делать. И пока мы сможем подобрать варианты исполнения этих песен, чтобы помочь ему их спеть, мы будем продолжать это делать.

Я приравниваю то, что мы делаем, к серфингу. Ты катаешься на волне, а потом оказываешься на пляже. Затем ты должен выплыть и поймать другую волну. Сейчас мы на очень хорошей волне, и мы собираемся продолжать кататься на ней до тех пор, пока можем. Я не вижу никаких сроков... Но опять же, все зависит от вокалиста».




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