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Гитарист TESLA : «Я слишком затянул с вакциной»



Frank Hannon рассказал о своей битве с COVID-19:



«Я слишком долго медлил с вакцинацией. Скажу честно, я выслушал слишком много мнений, которые не были квалифицированными. Это большая ошибка, распространённая сегодня в мире. Я заплатил за это высокую цену. В итоге я сделал прививку слишком поздно, слишком близко к началу тура, когда мы должны были уезжать, и я заболел».



Далее Hannon призвал других серьёзно отнестись к коронавирусу и сделать прививку.



«[Мы с женой] сейчас полностью привиты, и это реальность, мужик. Это дерьмо — не шутка. Мы только что потеряли ещё троих друзей. Знаешь, ты либо выживешь, либо нет. Это очень плохая вещь, мы должны объединиться и уничтожить эту штуку».







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