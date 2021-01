сегодня



Мёртв ли рок? Отвечает басист TESLA !



Басист TESLA Brian Wheat, занимающийся промоушном автобиографии "Son Of A Milkman: My Crazy Life With Tesla", ответил на вопрос о том, насколько справедливо высказывание Gene'а Simmons'a о том, что рок мёртв:



«Ну я не знаю. Я думаю, Gene заработал кучу денег на шоу [KISS] в Дубае [в канун Нового года]. Не похоже, что рок был мёртв тем вечером.



Я полагаю, что Gene пытается сказать, что рок, каким он был, скажем, в 1989 году, не такой, каким он стал сегодня. В 1989 году рок был повсюду в СМИ, по телевидению, на радио, а теперь он стал более селективным, похожим на то, что было в начале 70-х, когда рок не был на первом плане, волны хард-рока не было. Думаю, он подразумевал именно это.



Он не мёртв, он просто не номер один среди остальных. Особенно если посмотреть на отрезок в десять лет сейчас и сравнить с тем, что было у нас был примерно с 87-го по 97-й, с роком и гранжем, — для меня это всё равно была рок-музыка. И она была повсюду.



Вот то, что он пытался донести. Он не мёртв, потому что если ты ставишь DEF LEPPARD, MÖTLEY CRÜE, POISON и Joan Jett на бейсбольные стадионы, и они продаются за день, это не говорит о том, что такая музыка мертва. Но смотрите сами: рок-станций стало меньше, на MTV, VH1 ничего нет. Так что того, что мы помним по тем временам сейчас, конечно же, нет. Но я бы не сказал, что он мёртв. Но это мнение Gene'a. Я не беспокоюсь о его словах, он и так отлично везде светится».













