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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 25
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 16
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Tesla

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TROY LUCCKETTA не уверен, что вернётся в TESLA



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Барабанщик TROY LUCCKETTA в рамках недавней беседы ответил на вопрос, остаётся ли он в стороне от дел в TESLA:

«Да. У меня небольшой перерыв. Лично в моей жизни происходит много вещей, которые я... То, что мы делаем, несовместимо с семьёй. Так что в то время, когда всё это произошло, COVID и всё остальное, это дало мне немного времени, чтобы сделать шаг назад и оценить ситуацию.

Я работал с группой 36 лет. Я люблю ребят и люблю группу. Я фанат и всегда им буду. Мне есть за что их похвалить. Они подарили мне прекрасную жизнь, и я думаю, что мы все разделяем это чувство.

Сейчас я занимаюсь множеством различных проектов. Я никогда не играл в кавер-группах, так что недавно засветился в трибьюте Джеймсу Тейлору; я играл в трибьюте LED ZEPPELIN; я играл в трибьюте VAN HALEN с моими друзьями, под названием COMPLETELY UNCHAINED. А потом я занимаюсь трибьютами классического рока. И это только некоторые мероприятия. И записи — я делаю много записей. Я здесь. Мне нравится быть дома. И, честно говоря, я только что подписал контракт... Сейчас у меня несколько концертов с THE GUESS WHO. Я дал уже полдюжины концертов... Мне весело с ребятами. Мне нравится группа; мне нравятся ребята. Да, всё хорошо — много всего хорошего происходит.

Будем ли мы когда-нибудь снова играть вместе? Я не знаю, случится это когда-нибудь или нет. Я не знаю, что мы будем делать дальше. Но сейчас барабанит Steve, и это его работа. И я счастлив за всех. И я счастлив за себя».




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