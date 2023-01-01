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*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
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Tesla

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10 мар 2023 : 		 На концертном альбоме TESLA будет много раритетов

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TESLA запишут несколько песен зимой



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Басист TESLA Brian Wheat в интервью Bass Musician Magazine рассказал о ближайших планах:

«Я вернусь в конце этого месяца и буду полностью отдохнувшим и готовым ко второму нашему выступлению в Лас-Вегасе. Потом у нас еще пара концертов на побережье Орегона, потом, кажется, один в Джорджии, а затем мы закроем все до января. В следующем году у TESLA... В 2006 году мы выпустили пластинку "Real To Reel", которая представляла собой аналоговую запись на кассете и все такое. Мы так и не выпустили её на виниле. Так что в следующем году она выйдет на виниле. Сейчас они есть только на CD и в цифровом виде. Винила никогда не было. А потом, я думаю, мы пойдем в студию в феврале и запишем пару новых песен TESLA и, может быть, пару каверов, и будем выступать как TESLA. У меня нет никакой серьезной записи, чтобы сказать: "О, у нас выходит новый альбом". Нет. Я к тому, что мы уже и так их много выпустили».




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