Ждать ли от TESLA нового?



Гитарист TESLA Frank Hannon в интервью RadioBypass ответил на вопрос, стоит ли поклонникам ожидать нового материала в 2024:



«Ну, из того, что я знаю относительно 2024 года, так это то, что мы собираемся выпустить виниловую версию "Real To Reel". Он прошел ремастеринг для винила. Это первый альбом, который мы записали с [гитаристом TESLA] Dave Rude, трибьют-альбом с кавер-версиями. И Brian [Wheat, басист TESLA] проделал большую работу по его ремастерингу для винила. Так что в День музыкального магазина он выйдет. У нас есть еще одна песня, которую мы написали в прошлом году, мы с Jeff [Keith, вокалист TESLA], но я не могу сказать, запишем ли мы ее в этом году или нет. Это прекрасная песня. Она называется "All About Love". Но я точно не знаю.



Сейчас очень сложно всех координировать. Сейчас мы больше в режиме гастролей. Я знаю, что у нас много концертов. Тур называется "Keepin' It Real". И трудно совмещать несколько режимов. Так что я предполагаю, что в основном мы будем заниматься гастролями. А насчет новой музыки я пока не уверен. Но я скажу, что у каждого парня, например, у Brian Wheat, у меня и у Dave Rude, есть другие музыкальные проекты, с которыми мы работаем. Я знаю, что у Brian'а есть группа, кажется, она называется VIOLET BREED. И он очень хочет представить ее на суд публики. Он пишет песни со своим вокалистом. Dave Rude только что выпустил новый сольный альбом, с которым он, возможно, захочет сделать что-то, несколько синглов и, возможно, несколько шоу. У меня есть трибьют-видео, которое я собираюсь выпустить в феврале, на классическую песню Гэри Райта, которую я записал и снял на нее видео, а также три другие песни, которые я написал. Одна песня, которую я написал о Дикки Беттсе, которой я очень горжусь. Она называется "Giving Time", и это очень красивая композиция. Я хочу закончить ее и выпустить в феврале. Так что, честно говоря, я думаю, что ребята из группы по отдельности будут выпускать новую интересную музыку как сольные исполнители. И я не знаю, будет ли у нас новая музыка TESLA. Я не уверен. Честно говоря, я не могу этого предсказать»







