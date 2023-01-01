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TESLA запишут кавер-версию AEROSMITH



Гитарист TESLA в рамках недавнего разговора сообщил, что группа планирует записать кавер-версию AEROSMITH:



«Для 'Full Throttle Live!', который выходит, он полностью живой, мы собираемся записать в моем гараже на следующей неделе один трек, мы запишемся вживую в моем гараже и включим это в качестве бонус-трека в самом конце альбома — секретный трек. Помните, как группы ставили секретные треки [на свои альбомы]? Так вот, мы собираемся сделать кавер на песню AEROSMITH "S.O.S. (Too Bad)"... Это рокерский трек... Да, мы поработаем над ним, когда я вернусь домой на следующей неделе. Я очень хочу записать эту песню. И она будет бонус-треком на концертном альбоме».







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