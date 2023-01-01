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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 52
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 37
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 27
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
*Пополнение в NERVOSA 14
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Tesla

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TESLA запишут кавер-версию AEROSMITH



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Гитарист TESLA в рамках недавнего разговора сообщил, что группа планирует записать кавер-версию AEROSMITH:

«Для 'Full Throttle Live!', который выходит, он полностью живой, мы собираемся записать в моем гараже на следующей неделе один трек, мы запишемся вживую в моем гараже и включим это в качестве бонус-трека в самом конце альбома — секретный трек. Помните, как группы ставили секретные треки [на свои альбомы]? Так вот, мы собираемся сделать кавер на песню AEROSMITH "S.O.S. (Too Bad)"... Это рокерский трек... Да, мы поработаем над ним, когда я вернусь домой на следующей неделе. Я очень хочу записать эту песню. И она будет бонус-треком на концертном альбоме».




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