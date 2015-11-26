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Tesla

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3 июл 2020 : 		 Карантинное видео от TESLA

26 май 2020 : 		 Карантинное видео TESLA

15 май 2020 : 		 Гитарист TESLA в кавер-версии классики FOREIGNER от JEFF CARLSON BAND

12 май 2020 : 		 Басист TESLA выпускает биографию

16 апр 2020 : 		 Вокалист TESLA о влиянии COVID-19 на музыкальный бизнес

23 мар 2020 : 		 TESLA отменили весенний тур

20 мар 2020 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от TESLA

10 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD TESLA

16 фев 2020 : 		 Фрагмент нового DVD TESLA

11 фев 2020 : 		 Концертный релиз TESLA выйдет весной

13 авг 2019 : 		 Новое видео TESLA

21 май 2019 : 		 Новое видео TESLA

12 мар 2019 : 		 Новое видео TESLA

1 мар 2019 : 		 Новая песня TESLA

19 фев 2019 : 		 Видео из тура TESLA

8 фев 2019 : 		 Новая песня TESLA

19 янв 2019 : 		 Новый альбом TESLA выйдет весной

19 фев 2018 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD присоединился на сцене к TESLA

14 фев 2018 : 		 TESLA выпустят новый альбом осенью

19 янв 2018 : 		 Новый альбом TESLA выйдет летом

31 дек 2017 : 		 Рассказ о 2017 для TESLA

19 дек 2017 : 		 Гитарист TESLA выпускает сольник

2 окт 2016 : 		 PHIL COLLEN присоединился на сцене к TESLA

25 авг 2016 : 		 Новое видео TESLA

23 июл 2016 : 		 Новая песня TESLA

15 июл 2016 : 		 Новое видео гитариста TESLA
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Карантинное видео от TESLA



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Группа TESLA опубликовала карантинное видео на композицию "Breakin' Free", вошедшую в альбом 2008 года "Forever More".

See TESLA Perform 'Breakin' Free' While In Quarantine








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