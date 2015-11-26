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Tesla

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27 авг 2021 : 		 Новое видео TESLA

11 авг 2021 : 		 У гитариста TESLA COVID-19

10 авг 2021 : 		 TESLA отменили концерты из-за множественных случаев COVID-19

9 авг 2021 : 		 TESLA выступают без FRANK'a HANNON'a

8 июл 2021 : 		 Бывший гитарист TESLA: «Да не сижу я на наркотиках!»

27 июн 2021 : 		 Басист TESLA: «Вот не люблю я термин Hair meta!»

16 фев 2021 : 		 Акустика от музыкантов TESLA

1 фев 2021 : 		 Басист TESLA хотел бы в тур MÖTLEY CRÜE/DEF LEPPARD

28 янв 2021 : 		 Басист TESLA: «Благодарен Трампу за вакцину»

21 янв 2021 : 		 Никакого алкоголя и наркотиков в лагере TESLA с 2004 года!

18 янв 2021 : 		 Мёртв ли рок? Отвечает басист TESLA!

3 янв 2021 : 		 Басист TESLA: «Гранж больно по нам ударил»

30 дек 2020 : 		 Басист TESLA: «Шесть лет паузы заставили ценить группу»

24 дек 2020 : 		 Работали ли в TESLA над музыкой? Отвечает басист!

10 дек 2020 : 		 У TESLA много нереализованного материала

5 дек 2020 : 		 Выход биографии басиста TESLA отложен

5 ноя 2020 : 		 Басист TESLA — о том, как группе удалось сохранять свои вечеринки в секрете

6 окт 2020 : 		 FRANK HANNON: «Не думаю, что TESLA будут работать с Tommy Skeoch'ем»

3 июл 2020 : 		 Карантинное видео от TESLA

26 май 2020 : 		 Карантинное видео TESLA

15 май 2020 : 		 Гитарист TESLA в кавер-версии классики FOREIGNER от JEFF CARLSON BAND

12 май 2020 : 		 Басист TESLA выпускает биографию

16 апр 2020 : 		 Вокалист TESLA о влиянии COVID-19 на музыкальный бизнес

23 мар 2020 : 		 TESLA отменили весенний тур

20 мар 2020 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от TESLA

10 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD TESLA
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Новое видео TESLA



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"Cold Blue Steel", новое видео группы TESLA, доступно для просмотра ниже.

TESLA Releases Music Video For New Single 'Cold Blue Steel'





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