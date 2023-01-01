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Tesla

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Гитарист TESLA: «Мы не соперничали с глэм-группами»



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В рамках недавней беседы с My Weekly Mixtape гитарист TESLA Frank Hannon ответил на вопрос о том, ощущала ли команда давление со стороны их звукозаписывающей компании Geffen в 1980-х годах в связи с необходимостью конкурировать с так называемыми глэм-группами, которые были популярны в то время, или же Geffen была на 100 процентов на стороне TESLA в тот период:

«Я бы сказал, что и так и так. За некоторые песни нам приходилось бороться, но люди, с которыми мы работали, всегда подталкивали нас к тому, чтобы мы сочиняли самые лучшие песни, которые только можно было написать, и чтобы на альбоме не было ни заполнителей, ни пошлого мусорного материала. Они всегда настаивали на том, чтобы весь альбом был хорошим, а не только одна хорошая песня на нём, а всё остальное — хлам. И когда я говорю о [менеджерах Q Prime] Cliff'e Burnstein'e, Peter'e Mensch'e и [руководителе отдела продаж Geffen A&R] Tom'e Zutaut'e, они руководили нами в то время и отвечали за RUSH, DEF LEPPARD, METALLICA, AC/DC и DOKKEN, так что они были связаны с по-настоящему высококлассными группами, обладающими порядочностью. Поэтому нам очень повезло, что мы получили от них совет стараться сочинять настоящие песни, которые бы звучали искренне, от души и не были пошлыми. И они возлагали на нас большие надежды, потому что мы, опять же, находились в компании таких групп, как METALLICA и RUSH, AC/DC, SCORPIONS, DEF LEPPARD. Мы не пытались конкурировать с глэм-группами и модными штучками. Мы пытались быть самими собой. И, к счастью, на нас не давили, чтобы мы были глэм-металлистами. На нас больше давили, чтобы мы были самими собой и писали лучшие песни, которые только могли написать».




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