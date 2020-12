сегодня



Работали ли в TESLA над музыкой? Отвечает басист!



Басист TESLA Brian Wheat, занимающийся промоушном автобиографии "Son Of A Milkman: My Crazy Life With Tesla", ответил на вопрос о том, использовала ли группа коронапаузу для того, чтобы работать над новым материалом:



«Нет, нет. Мы даже не видели друг друга. Я встречал только Jeff'a время от времени, когда я приезжаю в Сакраменто, чтобы сделать кое-какую работу в моей студии. Но я не видел Frank'a, я не видел Dave'a, и я видел Troy'я в феврале прошлого года. Мы не встречались из-за ограничений. У нас у всех есть семьи, дети и пожилые родители, так что все вроде как с ума сходят от COVID. Так что нет — в работе нет ничего нового, о чём я мог бы вам рассказать. Но я полагаю, что первое, что мы сделаем, — это снова соберёмся и сыграем несколько концертов, когда нам разрешат».













