Новое видео TESLA

"Shock", новое видео группы TESLA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Shock", выпущенного 8 марта на UMe.
Трек-лист:
01. You Won't Take Me Alive
02. Taste Like
03. We Can Rule The World
04. Shock
05. Love Is A Fire
06. California Summer Song
07. Forever Loving You
08. The Mission
09. Tied To The Tracks
10. Afterlife
11. I Want Everything
12. Comfort Zone
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