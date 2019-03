Новое видео TESLA

сегодня



"Shock", новое видео группы TESLA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Shock", выпущенного 8 марта на UMe.



Трек-лист:



01. You Won't Take Me Alive

02. Taste Like

03. We Can Rule The World

04. Shock

05. Love Is A Fire

06. California Summer Song

07. Forever Loving You

08. The Mission

09. Tied To The Tracks

10. Afterlife

11. I Want Everything

12. Comfort Zone



















