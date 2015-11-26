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FRANK HANNON: «Не думаю, что TESLA будут работать с Tommy Skeoch'ем»



Гитарист TESLA Frank Hannon недавно принял участие в сессии вопросов и ответов поклонников, и один из них касался Tommy Skeoch'a и возможной совместной работы в будущем:



«Скажу вам так: я люблю Tommy Skeoch'a. Я недавно давал онлайн-мастер-класс в рамках Rock 'N' Roll Fantasy Camp, исполнял "Modern Day Cowboy" и рассказывал о том, как мы с Tommy работали.



Когда мы были подростками, мне было 16, ему лет 19–20, я всегда смотрел на него как на образец, я был большим поклонником его стиля — и я остаюсь таковым — невероятным фанатом гитары. Мы были лучшими друзьями. И потом мы стали сотрудничать и написали "Modern Day Cowboy" и другие темы для TESLA. Но со временем эго и проблемы — включая мои личные — с годами существующее соревнование — всё это действительно вбило клин между нами. И наркотики с алкоголем разрушили наши отношения, я просто должен быть честен. Мы не должны были говорить об этом, но теперь я думаю, что прошло достаточно времени.



Я не вижу, что TESLA когда-нибудь вернётся в прошлое, потому что мы любим [замену Tommy] Dave'a Rude'a, он стал отличным дополнением к группе. И было бы неуважением к нему, если бы мы вернулись к тем токсичным отношениями.



К сожалению, я не думаю, что TESLA снова будут работать с Tommy — никогда. Но я хочу заметить, что лично я всегда любил Tommy и желаю ему всего наилучшего. Я так рад, что он всё ещё жив, и я знаю, что у него появилась новая группа [RESIST & BITE], которая выпустила песню под названием "The Myth I'm Livin". Это было круто; на ней была его гитара. Слушай, у меня сейчас бегут мурашки по коже! Каждый раз, когда я слышу, как играет Tommy Skeoch, это вызывает улыбку на моём лице, потому что он чертовски крут. Как у музыканта у меня нет ничего, кроме любви и уважения к парню. Но я не думаю, что TESLA когда-нибудь будут работать с ним снова. Но я желаю ему всего наилучшего».



















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