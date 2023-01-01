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Tesla

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Вокалист TESLA о секрете сохранения вокала



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Jeff Keith в интервью "That Metal Interview" ответил на вопрос о том, как ему удается сохранять голос в такой прекрасной форме:

«Ну, я открою вам один секрет. Мы начали опускать некоторые вещи вниз — вместо E, то есть тональности E, мы опустили ее до E flat. В некоторых песнях, где я пою очень высоко — я даже не знаю, как я попадал в ноты тогда, в 80-х и 90-х, — но я полагаю, что они могут опускаться до... есть ми-бемоль, а дальше идет ре. И в паре песен мы опускаемся до ре, так что я могу петь ту же мелодию, но опущенную на целый тон. И, насколько я понимаю, еще ниже опускаться нельзя, иначе струны настолько разболтаются, что на них невозможно будет играть. Поэтому мы просто опустили несколько тональностей, а затем попробовали это на паре песен, и когда мы даже опустились на целый тон, я все еще не могу точно попасть в ноты в некоторых моментах.

Опять же, я не знаю, как я попадал в ноты тогда, но все, что я знаю, это то, что начиная с альбома "Into The Now" [2004] и далее, я начал думать: "Эй, я должен следить за тем, в какой тональности мы это делаем, потому что не успеешь оглянуться и я уже пою что-то такое, что затем я не смогу сделать каждый вечер на сцене". Я к тому, что прошло уже 37 лет, так что... Итак, с 'Forever More', 'Simplicity' — все эти вещи — я просто начал постоянно держать в голове: "Эй, что бы ты ни написал, ты должен петь это вечер за вечером". В 80-х и тому подобных временах я об этом не думал. Я просто делал 20-30 дублей чего-то, выбирал из них лучшее и думал: "Эй, вот так. Это здорово". Но у меня никогда не было в голове мысли: "Эй, ты будешь выходить на сцену вечер за вечером и все это петь". И тогда я это мог — к счастью, — но сегодня я думаю: "Притормози, в октябре мне стукнет 65 лет, куда гнать то?". Я начинаю заполнять формы для Medicare и все такое [Смеется] Так что [мне нужно] быть осторожным с мелодиями, которые я придумываю, потому что я должен быть в состоянии повторять их вечер за вечером [Смеется]» .




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