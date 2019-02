сегодня



Видео из тура TESLA



«Мы собираемся выложить кучу новых видео из нашего текущего тура Shock. Вот вам первое, из Джим-Торпа (Пеннсильвания)», — написали участники TESLA.



Новый альбом группы, получивший название "Shock", выйдет 8 марта на UMe.



Трек-лист:



"You Won’t Take Me Alive"

"Taste Like"

"We Can Rule The World"

"Shock"

"Love Is A Fire"

"California Summer Song"

"Forever Loving You"

"The Mission"

"Tied To The Tracks"

"Afterlife"

"I Want Everything"

"Comfort Zone"



















