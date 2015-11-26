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Tesla

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19 фев 2019 : 		 Видео из тура TESLA

8 фев 2019 : 		 Новая песня TESLA

19 янв 2019 : 		 Новый альбом TESLA выйдет весной

19 фев 2018 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD присоединился на сцене к TESLA

14 фев 2018 : 		 TESLA выпустят новый альбом осенью

19 янв 2018 : 		 Новый альбом TESLA выйдет летом

31 дек 2017 : 		 Рассказ о 2017 для TESLA

19 дек 2017 : 		 Гитарист TESLA выпускает сольник

2 окт 2016 : 		 PHIL COLLEN присоединился на сцене к TESLA

25 авг 2016 : 		 Новое видео TESLA

23 июл 2016 : 		 Новая песня TESLA

15 июл 2016 : 		 Новое видео гитариста TESLA

23 июн 2016 : 		 Концертный релиз TESLA выйдет летом

22 июн 2016 : 		 Переиздание TESLA выйдет в июле

24 апр 2016 : 		 Музыканты PAPA ROACH, TESLA, Y&T собрали средства для одарённых детей

13 окт 2015 : 		 Гитарист DEF LEPPARD написал песню для TESLA

15 апр 2015 : 		 Новое видео гитарист TESLA

31 мар 2015 : 		 Вокалист TESLA восстанавливается после операции

2 янв 2015 : 		 Новое видео гитариста TESLA

17 дек 2014 : 		 Видео гитариста TESLA

19 ноя 2014 : 		 Гитарист TESLA выпустит новый сольный альбом

24 сен 2014 : 		 Гитарист TESLA учит как играть MP3

20 июн 2014 : 		 Видео с выступления TESLA

17 июн 2014 : 		 Новое видео TESLA

7 май 2014 : 		 TESLA исполнили новые песни

6 май 2014 : 		 Новая песня TESLA
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Видео из тура TESLA



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«Мы собираемся выложить кучу новых видео из нашего текущего тура Shock. Вот вам первое, из Джим-Торпа (Пеннсильвания)», — написали участники TESLA.

Новый альбом группы, получивший название "Shock", выйдет 8 марта на UMe.

Трек-лист:

"You Won’t Take Me Alive"
"Taste Like"
"We Can Rule The World"
"Shock"
"Love Is A Fire"
"California Summer Song"
"Forever Loving You"
"The Mission"
"Tied To The Tracks"
"Afterlife"
"I Want Everything"
"Comfort Zone"

TESLA - Pennsylvania Shock Tour Video








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