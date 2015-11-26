Видео из тура TESLA

«Мы собираемся выложить кучу новых видео из нашего текущего тура Shock. Вот вам первое, из Джим-Торпа (Пеннсильвания)», — написали участники TESLA.
Новый альбом группы, получивший название "Shock", выйдет 8 марта на UMe.
Трек-лист:
"You Won’t Take Me Alive"
"Taste Like"
"We Can Rule The World"
"Shock"
"Love Is A Fire"
"California Summer Song"
"Forever Loving You"
"The Mission"
"Tied To The Tracks"
"Afterlife"
"I Want Everything"
"Comfort Zone"
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