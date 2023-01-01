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Вокалист TESLA о позиции барабанщика



Jeff Keith в рамках недавнего интервью вновь ответил на вопрос об отсутствии в группе Troy'я Luccketta'ы и того, будет ли сделано «официальное заявление» на этот счёт:



«Я не знаю насчёт заявлений, но я знаю, что... Через полтора года, если у нас будет возможность вновь выйти на сцену, и Troy скажет: "Мне нужно больше времени для моей семьи..." Если я скажу вам, что мне нужно больше времени для моей семьи, мне не нужно объяснять вам, что мне нужно нужно делать с моей семьёй. Всё, что я знаю, это то, что я говорю вам, что мне нужно больше времени для моей семьи. Парню нужно было больше времени для своей семьи. Он сказал: "Найдите кого-нибудь на замену". Мы взяли в команду Steve'a Brown'a. Всё отлично работает. Да. Значит, теперь официально ему нужно время для семьи? Я не в курсе. Я не знаю об официальных постах и тому подобном. Я знаю только, что Troy сказал нам — это было полтора года назад: "Мне нужно больше времени для семьи. Мне нужно разобраться с некоторыми вещами". Я не собираюсь спрашивать: "Хорошо, Troy, расскажи мне, в чём дело. Скажи мне, что происходит. Я хочу что-нибудь разместить в сети". Из серии: "Эй, чувак, ему нужно больше времени. Ему нужно больше времени". Я не собираюсь сомневаться в сказанном. Он говорит: "Пусть кто-нибудь подменит меня". Так мы и поступили. И Steve работает отлично. Он отличный парень, отличный барабанщик и играл со многими группами... Кроме того, его старший брат Mick, барабанщик DOKKEN, вдохновлял нас. И Steve отличный парень. И он каждый вечер выходит с нами на сцену и играет. И люди ценят это, мы ценим это, и всё это совершает полный круг, и все счастливы, восклицая: "Вау, какое отличное шоу". Разве не в этом смысл?»







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