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*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 64
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*DIMMU BORGIR обновили альбом 22
*Новая песня IN FLAMES 17
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 15
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Tesla

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3 янв 2021 : 		 Басист TESLA: «Гранж больно по нам ударил»

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Новая песня TESLA



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"Time To Rock!", новая песня группы TESLA, доступна для прослушивания ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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9 авг 2022
Klawd Air
То ли это фишка такая, но качество записи пердящее. Как будто кто-то лайв на телефон записал и выложил, хотя это студийка. Ну, а песня сама ничëшная. Фанатам зайдëт.:)

просмотров: 197

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