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Вокалист TESLA: «Подкладки не использую»



Jeff Keith в недавней беседе подтвердил, что группа не использует на концертах никаких подкладок:



«Когда мы играем вживую, мы не используем плёнку, не используем Pro Tools или что-то ещё. Когда вы видите нас вживую, мы либо хорошо звучим и справляемся, либо у нас не лучший вечер, и мы не справляемся. Мы никогда не делали записей заранее. Хотя сейчас уже говорят: "Ну, это уже не совсем плёнка, Jeff. Это же компьютер". На что я отвечаю: "В любом случае, мы ничего этого не делаем. Как мы говорим на всех наших записях: "Никаких компьютеров"... Мы любим, чтобы все было по-настоящему!»







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