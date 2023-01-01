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*Новая песня BLUT AUS NORD 42
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 38
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 24
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
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Tesla

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20 июн 2023 : 		 Вокалист TESLA: «Подкладки не использую»

9 июн 2023 : 		 Новое видео TESLA

17 май 2023 : 		 Новый релиз TESLA выйдет весной

6 май 2023 : 		 Гитарист TESLA об уходе на песнию

12 апр 2023 : 		 Так кто стучит в TESLA?

2 апр 2023 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к TESLA

20 мар 2023 : 		 TESLA начали серию концертов в Лас-Вегасе

10 мар 2023 : 		 На концертном альбоме TESLA будет много раритетов

28 фев 2023 : 		 TESLA запишут кавер-версию AEROSMITH

17 фев 2023 : 		 Концертный трек TESLA

4 окт 2022 : 		 TROY LUCCKETTA не уверен, что вернётся в TESLA

5 сен 2022 : 		 FRANK HANNON — о делах TESLA в COVID

29 авг 2022 : 		 Гитарист TESLA — о барабанщике

9 авг 2022 : 		 Новая песня TESLA

28 июн 2022 : 		 TESLA представила новый трек

14 июн 2022 : 		 Новый сингл TESLA выйдет летом

28 мар 2022 : 		 TESLA думают о синглах

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от TESLA

12 фев 2022 : 		 Бывшие участники TESLA встретились спустя 15 лет

27 окт 2021 : 		 Обучающее видео от TESLA

13 окт 2021 : 		 Гитарист TESLA: «Я не знаю, когда Troy вернётся в группу»

6 окт 2021 : 		 Гитарист TESLA: «Я ошибался насчёт вакцины»

15 сен 2021 : 		 Гитарист TESLA: «Я слишком затянул с вакциной»

27 авг 2021 : 		 Новое видео TESLA

11 авг 2021 : 		 У гитариста TESLA COVID-19

10 авг 2021 : 		 TESLA отменили концерты из-за множественных случаев COVID-19
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Вокалист TESLA: «Подкладки не использую»



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Jeff Keith в недавней беседе подтвердил, что группа не использует на концертах никаких подкладок:

«Когда мы играем вживую, мы не используем плёнку, не используем Pro Tools или что-то ещё. Когда вы видите нас вживую, мы либо хорошо звучим и справляемся, либо у нас не лучший вечер, и мы не справляемся. Мы никогда не делали записей заранее. Хотя сейчас уже говорят: "Ну, это уже не совсем плёнка, Jeff. Это же компьютер". На что я отвечаю: "В любом случае, мы ничего этого не делаем. Как мы говорим на всех наших записях: "Никаких компьютеров"... Мы любим, чтобы все было по-настоящему!»




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