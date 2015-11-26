27 июн 2021



Басист TESLA : «Вот не люблю я термин Hair meta!»



Басист TESLA в рамках программы "The Cassius Morris Show" объяснил, почему не любит термин "hair-metal":



«Я считаю [термин "hair metal"] уничижительным. Какое отношение имеют волосы к музыке? Может, нас следует называть "cock metal", потому что у нас у всех большие члены? Серьёзно, что за "hair metal" — какое отношение это имеет к [чему-либо, связанному с музыкой]? Это уничижительно. Это унижение. Это почти как сказать: "Ну, музыка не соответствует реальности. У них просто хорошие волосы". Вот на что это похоже.



Вы можете выбрать самую великую группу в стиле hair metal, я даже не знаю, кого из них называть hair metal? Можно ли считать MÖTLEY CRÜE hair metal? Думаю, да. Ну, "Home Sweet Home" была отличной песней. Какое отношение к этой песне имеют грёбаные волосы? "Dr. Feelgood" была отличной песней. Так что это снисходительное отношение. Это принижение. Должны ли мы сказать о NIRVANA "нечистая музыка", потому что они выглядят так, будто не мылись?



Мне это не нравится. Просто говорите о музыке, потому что это главное. Не о прическе. Если вы хотите называть это как угодно, называйте это металлом 80-х, называйте это роком 80-х. Потому что это именно так — это рок, который вышел из 80-х и начала 90-х. THE BLACK CROWES вышли на год позже, чем TESLA, и их не называют hair-metal-группой.



Зачем причислять нас к hair metal, если всё, что мы делали, это подражали AEROSMITH? Я считаю, что мы очень похожи на AEROSMITH. Я лично думаю, что если вы не можете сходить на AEROSMITH и хотите увидеть хорошую версию AEROSMITH, сходите на TESLA. Между нами есть много общего. Я к тому, что Jeff Keith выглядит как Steven Tyler; он поёт как Steven Tyler».







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