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*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
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Tesla

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Так кто стучит в TESLA?



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Басист Brian Wheat в рамках недавней беседы ответил на вопрос, является ли Troy Luccketta барабанщиком TESLA:

«Он не гастролирует с нами. Официальное заявление будет скоро — очень скоро. Но нет. Он занимается своими делами, а мы занимаемся своими делами. И мы решаем все эти вопросы.

Послушайте, я люблю его, он мне как брат. Мы все любим его, однако наступил момент, когда мы не были на одной волне относительно того, что мы хотим делать. Не то чтобы мы сильно поссорились или что-то в этом роде. Просто вы начинаете вот так [держит два пальца близко друг к другу], а потом иногда получается вот так [держит два пальца широко раздвинутыми]. И этот разрыв становится слишком большим. И он сказал: "Слушайте, может, будет лучше, если я не буду этим заниматься". И мы ответили: "Хорошо. Может, и так. Он ушёл, кажется, играть с THE GUESS WHO или что-то в этом роде... Так что он выступает. То есть он не ушёл на пенсию, он просто не играет с TESLA. И кто знает? Может быть, когда-нибудь будет какой-нибудь совместный тур, когда мы сделаем свой последний финальный заход... Но это будет не сейчас. И кто знает? Всё всегда может измениться.

Итак, отвечу на ваш вопрос: Troy не играет в TESLA. Вернётся ли он когда-нибудь? Кто знает? Посмотрим. Может быть, однажды он вернётся. Но сейчас мы разбираемся со всем тем дерьмом, с которым приходится разбираться. И у нас нет никаких размолвок».




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