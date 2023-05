сегодня



Новый релиз TESLA выйдет весной



TESLA выпустят новый концертный релиз, получивший название "Full Throttle Live", 26 мая. В него войдут последний сингл "Time To Rock!", а также композиции, записанные в августе на выступлении в Full Throttle Saloon, Sturgis, Южная Дакота.



Трек-лист:



01. Miles Away

02. Changes

03. Time to Rock

04. Breakin' Free

05. Call It What You Want

06. Lazy Days Crazy Nights

07. Cold Blue Steel

08. Edison's Medicine

09. S.O.S. (Too Bad)







