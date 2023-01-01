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Вокалист TESLA: «Никуда мы не уйдем!»



После пары дней с момента прощального концерта KIX у Jeff'a Keith'a спросили, не последует ли TESLA за ними:



«Эй, пока мой голос в норме и у всех все хорошо, мы будем продолжать в том же духе и продолжать столько, сколько сможем.



Мне было грустно слышать о том, что KIX выбросили полотенце, или как вы там это называете, повесили бутцы на гвоздь, но что касается шузов TESLA, то они были созданы для движения, и именно это мы и будем делать, и не просто так, а будем зажигать [Смеется] Не шагать, а именно зажигать.



Никогда не знаешь, как долго все будет продолжаться. Мы просто получаем удовольствие, записывая пластинки, сочиняя песни от души. И ты просто не думаешь о том, как долго это будет продолжаться. И оно все еще работает. Мы по-прежнему получаем удовольствие. И нам очень повезло, что так сложилось».







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