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*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 48
*Новое видео DRAGONFORCE 30
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Tesla

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Вокалист TESLA: «Никуда мы не уйдем!»



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После пары дней с момента прощального концерта KIX у Jeff'a Keith'a спросили, не последует ли TESLA за ними:

«Эй, пока мой голос в норме и у всех все хорошо, мы будем продолжать в том же духе и продолжать столько, сколько сможем.

Мне было грустно слышать о том, что KIX выбросили полотенце, или как вы там это называете, повесили бутцы на гвоздь, но что касается шузов TESLA, то они были созданы для движения, и именно это мы и будем делать, и не просто так, а будем зажигать [Смеется] Не шагать, а именно зажигать.

Никогда не знаешь, как долго все будет продолжаться. Мы просто получаем удовольствие, записывая пластинки, сочиняя песни от души. И ты просто не думаешь о том, как долго это будет продолжаться. И оно все еще работает. Мы по-прежнему получаем удовольствие. И нам очень повезло, что так сложилось».




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