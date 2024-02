сегодня



Басист TESLA: «Люди слушают музыку в стриминге. Нас же насилуют!»



BRIAN WHEAT в подкасте "Words Of Power With Joey DeMaio" обсудил важность быть честными с новыми музыкантами относительно подводных камней этого бизнеса:



«Есть много людей, которые попросту кормят людей, не знающих ничего другого, кучей дерьма... И вот вы встречаете таких людей, которые попросту кормят их всякой ерундой, и это как... С группами, которыми я управляю, и людьми, с которыми я работаю за пределами TESLA, это работа. Мне не нужны ваши деньги. Я делаю это не потому, что мне нужны ваши деньги. Я делаю это, потому что у меня есть страсть и мне нравится побеждать. Мне нравится брать что-то с [более низкого уровня] и выводить на [более высокий уровень], и неважно, молодая это группа или нет. Но есть и реальность. Есть реальность этого бизнеса, а это бизнес. Конечно, когда мы все начинали, мы все хотели получить телочек, наркотики и все остальное... Послушайте, все это стоит денег. Кто-то за это платит, и кто за это платит? Ты, артист. Ты последний, кому платят, и ты платишь за это.



Так что я никого не обманываю. Вот, например, звонит мне какой-то человек, ему 50 лет, и говорит: "Эй, я хочу записать альбом". А я такой: "Ладно, ты понимаешь, что это такое. Никто не даст тебе 300 000 долларов на запись альбома — ни одна звукозаписывающая компания не даст тебе [этого в] 50 лет". Они больше не дают их даже 20-летним парням в микроавтобусе. Этим ребятам теперь приходится все делать самим, а когда мы начинали, это было не так уж и сложно. Нас подписывали на демо-записях. Сегодня, если ты хочешь получить контракт с крупным лейблом, ты должен иметь дюжину рынков, где ты выступаешь, где ты сам продаешь тысячу билетов. У вас должно быть присутствие в социальных сетях. Вы должны звучать на радио. Тогда они займутся вами и дадут вам жалкие гроши с доллара, а вы уже сделали всю работу. Что ж, такая модель уже приелась и надоела. Она устарела. Она больше не работает. Поэтому я могу предложить некоторым людям что-то вроде: "Слушайте, я знаком со старой школой, но сейчас — уже другая модель". Так что если у вас есть бюджет, и вы хотите заниматься этим, и вы по-настоящему хотите попытаться, я соберу для вас бригаду специалистов по радио. Я соберу для вас команду по продвижению. То, это и другое. Люди, занимающиеся звукозаписью. Вы хотите записать альбом? Не обязательно иметь какого-то продюсера, который выкачивает из вас по 4 000 долларов в день. Вы можете отправиться работать за 800 в день и получить ту же самую работу. Но люди думают: "Ну, если вы назначите этого человека с таким именем, я смогу все купить". Но люди не понимают, что мы творили в гаражах и прочих местах на первых порах. Мы хотели быть музыкантами. Мы оттачивали свое мастерство. Мы учились играть на своих инструментах. Мы учились писать песни. Мы научились записывать пластинки. Этого просто не бывает. Это нельзя просто купить. А теперь, с этими штуками с искусственным интеллектом, это... ну такое».



Далее он сказал, что ему "жаль" людей, которые только начинают свой путь в музыкальном бизнесе:



«Если бы у меня был сын, я бы не хотел, чтобы он стал музыкантом. Когда я начинал, или когда ты начинал, у нас был небольшой шанс добиться успеха. А сейчас это как... как бы сказать помягче? Он практически микроскопический, мизерный. Я говорю о сегодняшнем дне. Это очень, очень трудно. Люди больше не покупают музыку. Они слушают ее в стриминге. Нас насилуют».



Затем Brian раскритиковал Spotify за мизерные выплаты, которые сервис потокового вещания выплачивает правообладателям музыки. Он сказал:



«Если у вас 500 миллионов стримов, то каждый стрим, скажем так, равен тому, что кто-то послушал вашу песню. Когда мы были на радио, за одно прослушивание на радиостанции мы получали четыре цента. Теперь за одно прослушивание вы получаете одну 200-миллионную долю цента. Но люди все равно слушают. Так что нас насилуют — очень сильно — и никто не хочет ничего об этом сказать или сделать. Просто, типа, ну, это же новый подход. Так что в дело вступают звукозаписывающие компании, а потом появляется Spotify. И послушайте, громадные, великие артисты — LED ZEPPELIN, THE BEATLES и все такое — получают больше, чем вы или я, или парень, который только начинает работать в Active Rock и у него есть одна песня. Но когда вышел альбом [TESLA] "Modern Day Cowboy", у нас было огромное количество эфиров. Нас ставили, и мы получали достойную зарплату. Теперь этого нет, и люди не покупают твою пластинку, и ты не получаешь те баксы за пластинку, которые получал раньше, потому что ее никто не покупает. Я имею в виду, что продажи винила растут — да, отлично, — но никто не продает столько пластинок, если только вы не Тейлор Свифт, Майли Сайрус или кто-нибудь еще. Но рок-пластинка, продающаяся физически в количестве 150 000 копий, — это просто чудо. Я имею в виду, что есть, наверное, три артиста, которые такое могут».







