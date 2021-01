сегодня



Басист TESLA : «Благодарен Трампу за вакцину»



Басист TESLA Brian Wheat, занимающийся промоушном автобиографии "Son Of A Milkman: My Crazy Life With Tesla", ответил на вопрос о том, какими будут туры после пандемии:



«Я не знаю, как это будет, чувак. Сперва давай начнём всё сначала. Но я не знаю, как всё будет по-другому. Я думаю, что все будут в грёбаной маске, так? Не знаю, чувак. Кто знает? У нас теперь есть вакцина, так что это должно помочь».



На вопрос, собирается ли он принимать вакцину, тот ответил:



«Я не знаю... Многие люди просто ждут и наблюдают. Я не знаю, буду ли делать вакцину или нет. Я имею в виду, что мне, вероятно, придётся, только из-за того, что правительство или ещё кто — потому что правительство сейчас пытается управлять твоей грёбаной жизнью — заставит тебя сделать это, иначе они не позволят тебе вернуться на работу... Так что, полагаю, мне придётся. Но я собираюсь откладывать это как можно дольше.



Я не знаю, хороша она или плоха. Это как с чем угодно — когда был полиомиелит и появилась вакцина, прошло время, чтобы понять, что и как. Сейчас всё находится на ранних стадиях, но, слава Богу, Президент Трамп смог добиться, чтобы эту штуку сделали за девять месяцев, потому что это могло занять 10 лет, чувак. И многие люди хотят обвинить Президента Трампа, но единственная вещь, которую люди не могут отнять у этого грёбаного парня, — неважно, любишь ты его или ненавидишь, — это то, что он сделал вакцину за девять месяцев. Это чертовски замечательно. Так что снимаем шляпы перед мужиком. Воздайте этому парню хоть немного по заслугам».













