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Tesla

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5 дек 2020 : 		 Выход биографии басиста TESLA отложен

5 ноя 2020 : 		 Басист TESLA — о том, как группе удалось сохранять свои вечеринки в секрете

6 окт 2020 : 		 FRANK HANNON: «Не думаю, что TESLA будут работать с Tommy Skeoch'ем»

3 июл 2020 : 		 Карантинное видео от TESLA

26 май 2020 : 		 Карантинное видео TESLA

15 май 2020 : 		 Гитарист TESLA в кавер-версии классики FOREIGNER от JEFF CARLSON BAND

12 май 2020 : 		 Басист TESLA выпускает биографию

16 апр 2020 : 		 Вокалист TESLA о влиянии COVID-19 на музыкальный бизнес

23 мар 2020 : 		 TESLA отменили весенний тур

20 мар 2020 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от TESLA

10 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD TESLA

16 фев 2020 : 		 Фрагмент нового DVD TESLA

11 фев 2020 : 		 Концертный релиз TESLA выйдет весной

13 авг 2019 : 		 Новое видео TESLA

21 май 2019 : 		 Новое видео TESLA

12 мар 2019 : 		 Новое видео TESLA

1 мар 2019 : 		 Новая песня TESLA

19 фев 2019 : 		 Видео из тура TESLA

8 фев 2019 : 		 Новая песня TESLA
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Басист TESLA: «Благодарен Трампу за вакцину»



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Басист TESLA Brian Wheat, занимающийся промоушном автобиографии "Son Of A Milkman: My Crazy Life With Tesla", ответил на вопрос о том, какими будут туры после пандемии:

«Я не знаю, как это будет, чувак. Сперва давай начнём всё сначала. Но я не знаю, как всё будет по-другому. Я думаю, что все будут в грёбаной маске, так? Не знаю, чувак. Кто знает? У нас теперь есть вакцина, так что это должно помочь».

На вопрос, собирается ли он принимать вакцину, тот ответил:

«Я не знаю... Многие люди просто ждут и наблюдают. Я не знаю, буду ли делать вакцину или нет. Я имею в виду, что мне, вероятно, придётся, только из-за того, что правительство или ещё кто — потому что правительство сейчас пытается управлять твоей грёбаной жизнью — заставит тебя сделать это, иначе они не позволят тебе вернуться на работу... Так что, полагаю, мне придётся. Но я собираюсь откладывать это как можно дольше.

Я не знаю, хороша она или плоха. Это как с чем угодно — когда был полиомиелит и появилась вакцина, прошло время, чтобы понять, что и как. Сейчас всё находится на ранних стадиях, но, слава Богу, Президент Трамп смог добиться, чтобы эту штуку сделали за девять месяцев, потому что это могло занять 10 лет, чувак. И многие люди хотят обвинить Президента Трампа, но единственная вещь, которую люди не могут отнять у этого грёбаного парня, — неважно, любишь ты его или ненавидишь, — это то, что он сделал вакцину за девять месяцев. Это чертовски замечательно. Так что снимаем шляпы перед мужиком. Воздайте этому парню хоть немного по заслугам».

TESLA Bassist BRIAN WHEAT Credits TRUMP For PFIZER Vaccine Development:





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