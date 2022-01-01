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*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 22
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Tesla

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Гитарист TESLA — о барабанщике



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Frank Hannon в очередной раз сказал, что не знает, когда Troy Luccketta вернётся в состав коллектива:

«Мы просто даём время, чтобы всё само собой разрешилось. У него есть проблемы, с которыми он справляется.

Гастроли — это нелёгкая жизнь. Очень трудно находиться в автобусе, когда все теснятся в такой замкнутой обстановке. А когда у тебя дома что-то происходит, об этом нужно обязательно позаботиться. Но, эй, парень, он давний член группы.

Мы всё уладим. Время всё уладит. Он брат, и, как я уже сказал, время всё уладит. Основатели группы вместе, и на сегодняшний день на ударных у нас играет Steve Brown, который отлично справляется со своей работой. И мы просто счастливы, что можем продолжать трудиться».




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