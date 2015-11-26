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Tesla

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21 май 2019 : 		 Новое видео TESLA

12 мар 2019 : 		 Новое видео TESLA

1 мар 2019 : 		 Новая песня TESLA

19 фев 2019 : 		 Видео из тура TESLA
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Басист TESLA хотел бы в тур MÖTLEY CRÜE/DEF LEPPARD



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Басист TESLA Brian Wheat, занимающийся промоушном автобиографии "Son Of A Milkman: My Crazy Life With Tesla", ответил на вопрос о том, почему популярность группы находится примерно на одном уровне и к ней не теряется интерес со стороны слушателей:

«Я думаю, что именно поэтому у нас была такая долгая карьера — потому что не было ни тренда, ни моды, которым мы пытались бы следовать. Но я не могу не вспомнить и о других командах из восьмидесятых, которых принято относить к глэму или чем-то подобному, — они снова в моде. Посмотрите: DEF LEPPARD и MÖTLEY CRÜE будут играть на стадионах (он имел в виду грядущий "The Stadium Tour", в котором также принимают участие POISON и JOAN JETT & THE BLACKHEARTS). Это здорово. И, кстати, я бы с радостью принял участие в этом проекте. Я бы хотел быть на месте Joan. Не знаю, почему нас туда не взяли, наверное в последнее время мы провели слишком много туров с DEF LEPPARD.

Слушай, чувак, что есть, то есть. Моим главным достижением я считаю то, что 36 лет спустя мы всё ещё вместе, и мы всё ещё в строю. Мы выжившие, чувак. Мы пережили распад. Мы пережили гранж. Мы пережили 2000-е, мы пережили 2010-е. И теперь мы переживём это COVID-дерьмо и вернёмся, как только вся эта хрень закончится. Мы будем петь, играть и пытаться улыбнуться кому-нибудь!»

BRIAN WHEAT



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