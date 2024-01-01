сегодня



Сколько бензина в баке TESLA?



В рамках недавней беседы у басиста TESLA Brian'a Wheat'a спросили, насколько еще хватит группу:



«Я горжусь TESLA, и очень горжусь, тем, что у нас сохранилась целостность, и мы по-прежнему чертовски здорово звучим вживую. И в тот день, когда мы этого не сможем сделать, мы остановимся. Мы не станем одной из тех групп, которые остаются на сцене с просроченным сроком годности, доят людей — как бы вы это ни называли — и не звучат хорошо. Я не хочу быть одной из таких групп.



Когда меня спрашивают, сколько бензина осталось в баке у TESLA, я отвечаю просто — не знаю. Все зависит от того, когда Jeff [Keith, вокалист TESLA] не сможет петь на том уровне, на котором он еще поет. Когда он перестанет быть на уровне, и люди скажут: "О, он не звучит хорошо", тогда мы остановимся. А пока мы все здоровы.



Я не думаю, что TESLA существовала бы без меня, Frank [Hannon, гитарист TESLA] или Jeff. Понятно, что Tommy [Skeoch, бывший гитарист TESLA] и Troy [Luccketta, бывший барабанщик TESLA] больше не в группе, но если бы нас было не трое, я не думаю, что вы могли бы оправдать выход и возможность называться TESLA... Я и Frank основали группу. Следующим присоединился Jeff, потом Tommy, а затем Troy. Так что, да, в общем-то, мы и были теми самыми парнями из гаража».







+0 -0



просмотров: 32

