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Новая песня TESLA



"Taste Like", новая песня группы TESLA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Shock", выход которого запланирован на 8 марта на UMe.



Трек-лист:



01. You Won't Take Me Alive

02. Taste Like

03. We Can Rule The World

04. Shock

05. Love Is A Fire

06. California Summer Song

07. Forever Loving You

08. The Mission

09. Tied To The Tracks

10. Afterlife

11. I Want Everything

12. Comfort Zone























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