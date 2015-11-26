11 авг 2021



У гитариста TESLA COVID-19



Frank Hannon подтвердил, что заболел новой модной болезнью:



«Я хочу поблагодарить моего друга Howie Simon'а за то, что он включился в работу, чтобы помочь нам.



Пожалуйста, примите мои извинения за то, что я ничего не сказал раньше, но всю неделю я не мог двигаться от боли. В день отъезда автобуса я проснулся с температурой 38,9, меня трясло, и я не мог дышать. Поэтому я остался дома. С тех пор я не могу ни двигаться, ни функционировать. Тест на Covid положительный. (Да, я сделал прививку, думал, может, это побочный эффект). Howie отработал 2 концерта в Орегоне за меня, и ребята откладывают другие концерты, пока мы все не очистимся и не будем в безопасности...



Я люблю вас всех LET's GET REAL @howiesimon @teslaband».



В отдельном посте на своей странице в Instagram басист Brian Wheat добавил:



«Привет, друзья. Похоже, что некоторые из нас заболели Covid, пожалуйста, посылайте хорошие флюиды моим братьям по команде и группе, мы вернёмся к работе, когда все снова будут здоровы... И для протокола: это не весело».







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