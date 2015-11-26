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У TESLA много нереализованного материала



Brian Wheat сказал, что у TESLA полно нереализованного материала для потенциального бокс-сета:



«Мы пытаемся выпустить бокс уже несколько лет. Но вопрос в том, кто владеет материалом — Universal или мы. Так что мы пытались сделать что-то к 25-летию, но из-за всех этих COVID-дел все отложилось. Мы просто постараемся найти еще лучшие варианты для подобного релиза. Но да, у нас масса материала. На бокс-сет хватит с лихвой. И одной из моих персональных миссий и есть выпуск такого релиза!»













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