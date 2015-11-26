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Tesla

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10 дек 2020 : 		 У TESLA много нереализованного материала

5 дек 2020 : 		 Выход биографии басиста TESLA отложен

5 ноя 2020 : 		 Басист TESLA — о том, как группе удалось сохранять свои вечеринки в секрете

6 окт 2020 : 		 FRANK HANNON: «Не думаю, что TESLA будут работать с Tommy Skeoch'ем»

3 июл 2020 : 		 Карантинное видео от TESLA

26 май 2020 : 		 Карантинное видео TESLA

15 май 2020 : 		 Гитарист TESLA в кавер-версии классики FOREIGNER от JEFF CARLSON BAND

12 май 2020 : 		 Басист TESLA выпускает биографию

16 апр 2020 : 		 Вокалист TESLA о влиянии COVID-19 на музыкальный бизнес

23 мар 2020 : 		 TESLA отменили весенний тур

20 мар 2020 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от TESLA

10 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD TESLA

16 фев 2020 : 		 Фрагмент нового DVD TESLA

11 фев 2020 : 		 Концертный релиз TESLA выйдет весной

13 авг 2019 : 		 Новое видео TESLA

21 май 2019 : 		 Новое видео TESLA

12 мар 2019 : 		 Новое видео TESLA

1 мар 2019 : 		 Новая песня TESLA

19 фев 2019 : 		 Видео из тура TESLA

8 фев 2019 : 		 Новая песня TESLA

19 янв 2019 : 		 Новый альбом TESLA выйдет весной

19 фев 2018 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD присоединился на сцене к TESLA

14 фев 2018 : 		 TESLA выпустят новый альбом осенью

19 янв 2018 : 		 Новый альбом TESLA выйдет летом

31 дек 2017 : 		 Рассказ о 2017 для TESLA

19 дек 2017 : 		 Гитарист TESLA выпускает сольник
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У TESLA много нереализованного материала



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Brian Wheat сказал, что у TESLA полно нереализованного материала для потенциального бокс-сета:

«Мы пытаемся выпустить бокс уже несколько лет. Но вопрос в том, кто владеет материалом — Universal или мы. Так что мы пытались сделать что-то к 25-летию, но из-за всех этих COVID-дел все отложилось. Мы просто постараемся найти еще лучшие варианты для подобного релиза. Но да, у нас масса материала. На бокс-сет хватит с лихвой. И одной из моих персональных миссий и есть выпуск такого релиза!»

TESLA Has 'Tons' Of Unreleased Material For Potential Box Set: 'I Want It To Come Out One Day,' Says BRIAN WHEAT





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