8 июл 2021



Бывший гитарист TESLA : «Да не сижу я на наркотиках!»



Tommy Skeoch, ушедший из TESLA в 2006 году, опроверг свою зависимость:



«У меня такое чувство, что люди думают, будто я постоянно отрываюсь на полную катушку, а на самом деле моя личная жизнь очень типична, особенно с детьми. Был период, когда я злоупотреблял наркотиками, и я тоже занимался домашними делами. Но это не то, что вы думаете: это не то, что можно было бы подумать.



Вся эта история с наркотиками и всем остальным для меня уже устарела — я с этим покончил. Я даже больше не думаю об этом, и я больше не принимаю наркотики. И тут люди вспоминают обо мне.



Благослови Бог — я люблю [радиоведущего SiriusXM] Eddie Trunk'а, но когда я давал ему интервью, он постоянно поднимал эту тему, почти подразумевая, что я только что закончил принимать наркотики или что-то в этом роде. Это как-то старо, чувак. Я просто покончил с этим, вот и всё».



Skeoch также отрицает, что когда-либо высказывал предположение о том, что TESLA потеряла свой хард-роковый настрой после его ухода из группы.



«Даже есть те, кто говорит, будто парни из TESLA думают, что я утверждаю, что с моим уходом группа потеряла ориентацию. Но я этого не говорил, а вот их фанаты так говорят... Но это правда. Я не пытаюсь сказать что-то плохое о ком-то. Такие вещи говорят фанаты. Я просто прислушиваюсь к этому, дружок».







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