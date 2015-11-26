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Tesla

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24 дек 2020 : 		 Работали ли в TESLA над музыкой? Отвечает басист!

10 дек 2020 : 		 У TESLA много нереализованного материала

5 дек 2020 : 		 Выход биографии басиста TESLA отложен

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3 июл 2020 : 		 Карантинное видео от TESLA

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15 май 2020 : 		 Гитарист TESLA в кавер-версии классики FOREIGNER от JEFF CARLSON BAND

12 май 2020 : 		 Басист TESLA выпускает биографию

16 апр 2020 : 		 Вокалист TESLA о влиянии COVID-19 на музыкальный бизнес

23 мар 2020 : 		 TESLA отменили весенний тур

20 мар 2020 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от TESLA

10 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD TESLA

16 фев 2020 : 		 Фрагмент нового DVD TESLA

11 фев 2020 : 		 Концертный релиз TESLA выйдет весной

13 авг 2019 : 		 Новое видео TESLA

21 май 2019 : 		 Новое видео TESLA
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|||| 8 июл 2021

Бывший гитарист TESLA: «Да не сижу я на наркотиках!»



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Tommy Skeoch, ушедший из TESLA в 2006 году, опроверг свою зависимость:

«У меня такое чувство, что люди думают, будто я постоянно отрываюсь на полную катушку, а на самом деле моя личная жизнь очень типична, особенно с детьми. Был период, когда я злоупотреблял наркотиками, и я тоже занимался домашними делами. Но это не то, что вы думаете: это не то, что можно было бы подумать.

Вся эта история с наркотиками и всем остальным для меня уже устарела — я с этим покончил. Я даже больше не думаю об этом, и я больше не принимаю наркотики. И тут люди вспоминают обо мне.

Благослови Бог — я люблю [радиоведущего SiriusXM] Eddie Trunk'а, но когда я давал ему интервью, он постоянно поднимал эту тему, почти подразумевая, что я только что закончил принимать наркотики или что-то в этом роде. Это как-то старо, чувак. Я просто покончил с этим, вот и всё».

Skeoch также отрицает, что когда-либо высказывал предположение о том, что TESLA потеряла свой хард-роковый настрой после его ухода из группы.

«Даже есть те, кто говорит, будто парни из TESLA думают, что я утверждаю, что с моим уходом группа потеряла ориентацию. Но я этого не говорил, а вот их фанаты так говорят... Но это правда. Я не пытаюсь сказать что-то плохое о ком-то. Такие вещи говорят фанаты. Я просто прислушиваюсь к этому, дружок».

Ex-TESLA Guitarist TOMMY SKEOCH Says He Doesn











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