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*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 11
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
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Tesla

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20 мар 2023 : 		 TESLA начали серию концертов в Лас-Вегасе

10 мар 2023 : 		 На концертном альбоме TESLA будет много раритетов

28 фев 2023 : 		 TESLA запишут кавер-версию AEROSMITH

17 фев 2023 : 		 Концертный трек TESLA

4 окт 2022 : 		 TROY LUCCKETTA не уверен, что вернётся в TESLA

5 сен 2022 : 		 FRANK HANNON — о делах TESLA в COVID

29 авг 2022 : 		 Гитарист TESLA — о барабанщике

9 авг 2022 : 		 Новая песня TESLA

28 июн 2022 : 		 TESLA представила новый трек

14 июн 2022 : 		 Новый сингл TESLA выйдет летом

28 мар 2022 : 		 TESLA думают о синглах

11 мар 2022 : 		 Видео с текстом от TESLA

12 фев 2022 : 		 Бывшие участники TESLA встретились спустя 15 лет

27 окт 2021 : 		 Обучающее видео от TESLA

13 окт 2021 : 		 Гитарист TESLA: «Я не знаю, когда Troy вернётся в группу»

6 окт 2021 : 		 Гитарист TESLA: «Я ошибался насчёт вакцины»

15 сен 2021 : 		 Гитарист TESLA: «Я слишком затянул с вакциной»

27 авг 2021 : 		 Новое видео TESLA

11 авг 2021 : 		 У гитариста TESLA COVID-19

10 авг 2021 : 		 TESLA отменили концерты из-за множественных случаев COVID-19

9 авг 2021 : 		 TESLA выступают без FRANK'a HANNON'a

8 июл 2021 : 		 Бывший гитарист TESLA: «Да не сижу я на наркотиках!»

27 июн 2021 : 		 Басист TESLA: «Вот не люблю я термин Hair meta!»

16 фев 2021 : 		 Акустика от музыкантов TESLA

1 фев 2021 : 		 Басист TESLA хотел бы в тур MÖTLEY CRÜE/DEF LEPPARD

28 янв 2021 : 		 Басист TESLA: «Благодарен Трампу за вакцину»
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TESLA начали серию концертов в Лас-Вегасе



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Видео с первого из пяти запланированных выступлений TESLA в Лас-Вегасе, доступно для просмотра ниже.




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