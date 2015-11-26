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Tesla

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Новая песня TESLA



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"California Summer Song", новая песня группы TESLA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Shock", выход которого запланирован на 8 марта на UMe.

Трек-лист:

01. You Won't Take Me Alive
02. Taste Like
03. We Can Rule The World
04. Shock
05. Love Is A Fire
06. California Summer Song
07. Forever Loving You
08. The Mission
09. Tied To The Tracks
10. Afterlife
11. I Want Everything
12. Comfort Zone



Listen To New TESLA Track 'California Summer Song'










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