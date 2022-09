сегодня



FRANK HANNON — о делах TESLA в COVID



FRANK HANNON рассказал о том, как участники TESLA использовали паузу из-за пандемии:



«Для нас COVID был достаточно забавным событием. Хотя на самом деле всё было наоборот. Потому что никто из нас не подцепил COVID во время простоя, и мы все использовали его как перерыв, который был нам необходим, потому что до момента прекращения работы COVID мы постоянно гастролировали, выступали перед DEF LEPPARD, записали альбом "Shock", выступали перед STYX, а затем вышли на самостоятельную карьеру. Мы работали без остановки в течение примерно... ну, с тех пор, как мы снова собрались вместе в 2000 году. Мы выпустили альбом "Into The Now" и альбом "Forever More", а затем [гитарист] Dave Rude присоединился к группе в 2005 году. И так нон-стоп, пока в 2020 году не появился COVID-19 и всё не встало. И в этот момент мы взяли паузу друг от друга. А потом, когда мы решили снова собраться вместе, когда история с COVID была уже почти закончена, мы все заболели [смеётся] — мы все заболели и были вынуждены отменить тур в августе [2021 года], как раз когда мы выпустили нашу песню "Cold Blue Steel", в самом конце всей этой истории с COVID. Так что это было очень странное время, и позвольте мне просто забыть об этом».







