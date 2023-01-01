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Гранж не оказал большого влияния на TESLA



В рамках недавнего интервью с гитаристом TESLA был задан вопрос, как появление гранжа в 90-е годы отразилось на группе:



«Ну, 90-е годы были для нас, безусловно, более сложным периодом. Но на самом деле это был не гранж, а наша собственная вина. [Четвертый студийный альбом TESLA 1994 года] "Bust A Nut" — отличный альбом, но у нас уже были внутренние проблемы. Так что внешние факторы, о которых вы говорите, — гранж — не имели для нас и наших фэнов никакого значения, потому что мы никогда не были образцом рока 80-х годов. Даже во времена глэма мы не красовались на обложках всех журналов как глэм-группа. Поэтому, когда появились гранж, NIRVANA и PEARL JAM и все эти изменения в стиле, это не сыграло никакой роли, потому что мы все равно не были затронуты этими тенденциями.



Так что я не виню гранж — в отношении нас. [Для групп, которые] были действительно слащавыми или вроде того, может быть, гранж и убил эти группы. Но мы были сами во всем виноваты. Мы перегорели, слишком много веселились, и у нас были проблемы».







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